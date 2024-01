Taylor Swift estará no Super Bowl? A agenda da turnê ‘Eras’ torna isso quase impossível

Psensação operacional Taylor Swift se encontra em uma situação difícil como seu namorado, o tight end do Chiefs Travis Kelce, leva Kansas City a Super Bowl LVIII em Las Vegas em 11 de fevereiro. Um ávido apoiador, Rápido tem sido presença constante nos jogos dos playoffs, torcendo Kelce e a equipe. No entanto, desta vez, o seu compromisso com uma apresentação agendada em Tóquio apenas um dia antes do Super Bowl representa um desafio logístico.

Swift, atualmente em seu ambicioso “A Turnê das Eras,” encerrará a etapa final em Tóquio na noite de sábado, poucas horas antes do início do jogo Las Vegas. O fato de Tóquio estar 17 horas adiantado adiciona uma camada adicional de complexidade à sua agenda já apertada. O show, programado para começar às 18h, horário local, pode terminar por volta das 5h de sábado em Las Vegas.

Swift fará shows em Tóquio e na Austrália naquela semana

A jornada física de Tóquio para Las Vegas leva cerca de 11 a 12 horas, um fator que Swift poderia potencialmente administrar, já que ela não está voando comercialmente. No entanto, a verdadeira questão é se Swift irá empreender uma jornada tão cansativa, dada a sua já exigente semana. Com shows em Tóquio todos os dias antes de sábado, Swift enfrenta a perspectiva de uma viagem turbulenta, apenas para se apresentar na Austrália na sexta-feira seguinte.

Em meio ao burburinho, linhas Aéreas americanas juntou-se à narrativa adicionando um voo especial de Kansas City para Las Vegas para o Super Bowl. Com o número do voo 1989, fazendo referência ao ano de nascimento de Swift e um de seus álbuns, e o voo de volta número 87, em homenagem ao número da camisa de Kelce, a companhia aérea adiciona um toque lúdico ao desenrolar da história.

Enquanto o Super Bowl abordagens, todos os olhos estão voltados para Taylor Swift, não apenas por sua performance antecipada em Tóquio, mas também pela jornada potencial que pode levá-la a chegar ao jogo, provando que o fascínio de um Super Bowl é poderoso o suficiente para desafiar até mesmo as agendas mais movimentadas .