Taylor Swift ficou enojada com a promoção do Grammy transmitida pela CBS? Leitores labiais intervêm

Etodo mundo sabia disso CBS ia aproveitar a presença de Taylor Swift no M&T Bank Stadium em Baltimore sobre Domingomas o que não estava nas cartelas de bingo era Rápido desaprovando visivelmente que eles a mostrassem na transmissão.

Rápidoque está torcendo pelo namorado Travis Kelce enquanto o Kansas City Chiefs enfrenta o Baltimore Ravens no AFC jogo do título, está compartilhando um Suíte VIP com amigos, incluindo Pratos Keliegh e Brittany Mahomes.

Durante a transmissão, após o jogo voltar do intervalo, CBS fez uma promoção da cerimônia do Grammy, que irá ao ar na mesma rede no próximo Domingo, 3 de fevereiro.

Depois de exibir a promoção, eles mudaram para uma cena de Rápido na suíte VIP, que aparentemente estava conferindo uma tela que mostrava o jogo.

Quando a cantora percebeu que ela estava diante das câmeras, ela pôde ser vista murmurando algo para seus amigos e, de acordo com leitores labiais, ela disse “Vá embora por favor!”.

Depois de revisar o vídeo, outros X os usuários ofereceram sua própria leitura labial e comentaram que, em vez disso, o cantor mostrou entusiasmo dizendo “Ohh, o Grammy!”.

Embora talvez nunca saibamos o que Rápido na verdade dito diante das câmeras, este último capítulo da saga de Taylor Swift nos estádios da NFL ‘sem dúvida entrará na lista de reclamações dos fãs da NFL insatisfeitos com as transmissões de jogos que mostram a cantora se divertindo com os amigos enquanto torce pelo Chefes.

Enquanto isso acontecia nas arquibancadas, no campo, de Swift namorado, Travis Kelce, teve um desempenho estelar no primeiro tempo que ajudou a impulsionar o Chefes para um 17-7 vantagem no intervalo.

Até agora no jogo Kelce tem um touchdown e 102 jardas totais com 10 recepções em 10 alvos.

Kelce também quebrou o recorde da NFL de maior número de recepções nos playoffs (152), anteriormente detido por Arroz Jerry.