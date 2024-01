Taylor Swift foi superada por Peppa Pig no jogo Bills-Chiefs

Taylor Swift é muitas vezes a maior atração em qualquer Chefes de Kansas City jogo quando ela arrasa na suíte VIP, mas no que diz respeito ao Notas de búfalo estavam preocupados, Peppa Pig era mais importante.

Nas telas de TV, Peppa Pig é conhecido como o porco pré-escolar animado que se envolve em atividades divertidas e é assistido por centenas de milhares de pessoas todas as semanas.

Brittany Mahomes e Taylor Swift enlouquecem após o touchdown de Travis Kelce

A presença encantadora da personagem britânica enquanto ela aprende sobre a vida é surpreendentemente divertida para pais com filhos pequenos.

Mas com um importante jogo de futebol no domingo, suas prioridades mudaram quando ela saiu da tela e apareceu às Estádio de destaque em vermelho, branco e azul para apoiar os projetos de lei.

A versão em tamanho real do popular desenho animado posou para fotos ao lado do mascote dos Bills e a conta X oficial da franquia da NFL até abraçou o apoio de Peppa.

Em um tweet postado no início da semana, a conta do Bills carregou uma imagem de Josh Allen e Peppa Pig com a legenda: “1-0 com Peppa Pig do nosso lado”.

Eles continuaram a apoiar Peppa durante toda a semana, até mesmo descrevendo o porco como o ‘melhor amigo’ de Allen enquanto tentavam tirar um pouco dos holofotes de Rápidoque está namorando o tight end do Chiefs Travis Kelce.

Por que Peppa Pig estava no jogo do Bills?

Os Bills provavelmente esperavam que, com Peppa ao seu lado, isso fosse um bom presságio para o jogo dos playoffs divisionais no domingo à noite.

Na verdade, seus fãs ficaram maravilhados ao ver o porco rosa aparecer dentro do estádio enquanto posavam para fotos com ela e o mascote Billy Buffalo em Orchard Park, Nova York.

A participação especial de Peppa fez parte de uma promoção da emissora de TV Paramount Plus.

Infelizmente, sua confiança pré-jogo foi destruída pelos Chiefs depois que Patrick Mahomes lançou dois touchdowns para Kelce garantir uma vitória por 27-24.