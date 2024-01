Taylor Swift lança olhar gelado para Jo Koy após piada da NFL no Globo de Ouro

Taylor Swift se tornou a rainha do gelo no Globo de Ouro de 2024 após apresentar Joe Koy contou uma piada sobre ela ir ao namorado Travis Kelce jogos da NFL.

O ícone pop estava sentado à sua mesa ouvindo o monólogo de abertura de Koy no evento repleto de estrelas no domingo à noite, quando o momento curto, mas desconfortável, ocorreu em vídeo.

Confira … Joe estava recitando seu monólogo no palco quando de repente ele começou uma piada sobre Taylor, dizendo: “A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL – no Globo de Ouro temos menos fotos de câmera para Taylor Swift .”

Claro, Joe estava apenas zombando de Taylor por comparecer religiosamente aos jogos de futebol de Travis para animá-lo enquanto as câmeras de TV constantemente apontavam para ela nas seções VIP. O tight end do Kansas City Chiefs está namorando Taylor há algum tempo – e os dois parecem estar apaixonados.

Enquanto isso, Taylor não foi a única celebridade a ter suas penas irritadas por Joe no Globes na noite passada. Joe lançou uma farpa em “Barbie”, que acertou em cheio com a estrela do filme, Ryan Gosling.