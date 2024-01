Taylor Swift não é nenhuma Gisele Bündchen: Travis Kelce não tem pressão ou motivo para se aposentar agora

Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce pôs fim a qualquer especulação sobre sua aposentadoria, afirmando seu compromisso de continuar jogando futebol após a atual temporada. Durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, Kelce abordou comentários anteriores que fez sobre a possibilidade de se aposentar, afirmando: “Não tenho motivos para parar de jogar futebol. Adoro isso… Adoro o desafio que me dá todos os dias para tentar ser no meu melhor. Como eu disse, não tenho vontade de parar tão cedo.

A resposta alegre do tight end de 34 anos às perguntas sobre a aposentadoria mostrou seu senso de humor, ao brincar: “Vocês pensam em se aposentar? Sou o único nesse barco?” No entanto, o seu tom sério subsequente enfatizou a sua paixão pelo jogo e a sua intenção de continuar a competir ao mais alto nível.

KelceA dedicação de John ao esporte ficou evidente ao longo da temporada regular, onde ele se viu no centro de rumores de aposentadoria ao se aproximar do fim de sua carreira de 11 anos.

Apesar de ter perdido por pouco a histórica oitava temporada consecutiva de recepção de 1.000 jardas, Kelce optou por priorizar o sucesso da equipe em vez das estatísticas individuais, ficando de fora da Semana 18. Esta decisão alimentou especulações sobre sua potencial aposentadoria, mas as declarações recentes de Kelce colocaram definitivamente esses rumores descansar.

Seu foco permanece em sua carreira

Além de seu sucesso em campo, Kelce também estabeleceu uma presença próspera fora do campo com acordos lucrativos de patrocínio e co-apresentador do Novas alturas podcast com seu irmão Jason. Esta abordagem multifacetada da vida além do futebol posicionou Kelce para um futuro que vai além de seus dias de jogador.

Embora reconhecendo as oportunidades fora do futebol, Kelce enfatizou que seu foco permanece em sua carreira atual, afirmando: “Acho que está muito mais adiante do que agora.”

A determinação de Kelce em continuar jogando ficou evidente quando ele rejeitou qualquer conversa sobre aposentadoria e enfatizou sua disposição para continuar competindo em alto nível. Apesar de reconhecer o potencial para um futuro fora do futebol, incluindo suas aventuras em atuar com aparições no SNL, a prioridade imediata de Kelce permanece firmemente em suas contribuições para o Kansas City Chiefs.

Enquanto Kelce e os Chiefs se preparam para enfrentar o Golfinhos de Miami na próxima rodada do wild card, seu compromisso resoluto com o jogo serve como uma prova de sua paixão duradoura pelo futebol e de sua dedicação inabalável para alcançar o sucesso em campo.