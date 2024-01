Taylor Swift não pode ser pesquisada no X em meio a problemas de imagem de IA

Taylor Swift os viciados não conseguem se consertar … porque ela é totalmente impossível de encontrar no X – e as imagens NSFW geradas por IA podem ser apenas a causa.

Os fãs do mega-popular hitmaker acordaram no sábado com o que só podemos assumir que está na lista de seus piores pesadelos – uma mensagem de erro ao tentar pesquisar o nome dela na rede social.

É uma mensagem de erro curta, sem muitos detalhes… mas a essência é clara – nenhuma notícia de Taylor Swift no aplicativo anteriormente conhecido como Twitter.

Embora não esteja totalmente claro por que isso está acontecendo, é provável que tenha a ver com imagens pornográficas de IA que se tornou viral no site no início da semana… imagens que levaram os Swifites ao frenesi.

“Taylor Swift é uma bilionária, ela vai ficar bem” ISSO NÃO SIGNIFICA QUE VOCÊ PODE PUBLICAR FOTOS SEXUAIS DE IA DELA COMO UMA ANORMAL, ELA AINDA É UM SER HUMANO COM SENTIMENTOS PROTEJA TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/RRhTWusyyt -dee♡ (@comebvckbehere) 25 de janeiro de 2024

Como informamos anteriormente… renderizações do bilionário de 34 anos inundaram o X durante toda a semana – mostrando um Swift falso em diferentes situações sexuais explícitas. Algumas pessoas gostaram das fotos, mas os apoiadores de Swift adotaram uma atitude diferente… dizendo às pessoas para não compartilharem as fotos.

Ficou tão grande que até a Casa Branca se envolveu… com o secretário de imprensa Karine Jean-Pierre dizendo que o governo Biden está alarmado com as fotos – e eles pressionarão o Congresso a aprovar leis contra isso.

A circulação de imagens falsas de Taylor Swift é alarmante. Sabemos que incidentes como este afetam desproporcionalmente mulheres e meninas. @POTUS está empenhada em garantir a redução do risco de imagens falsas de IA através de ações executivas. O trabalho para encontrar soluções reais continuará. pic.twitter.com/IOIl9ntKtP -Karine Jean-Pierre (@PressSec) 26 de janeiro de 2024

Parece que muitos sites de mídia social estão atentos à imagem/segurança de Taylor atualmente… uma conta popular do Instagram que documentou o movimento do jato da T-Swift foi fechada no mês passado.

Embora não saibamos exatamente por que isso aconteceu, sabemos que Taylor teve problemas com perseguidores no passado – então é possível que as empresas de mídia social estejam bem conscientes dessas questões.



