Taylor Swift não se apresentará no Super Bowl LVIII, o palco é todo de Usher

Taylor Swift está indo para o Super Bowl em 2 semanas para assistir Travis Kelce – mas para todos que pensam que ela pode entrar no modo música enquanto estiver lá… temos más notícias para vocês.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… T-Swift NÃO se apresentará em nenhuma função durante o SB LVIII – e isso inclui durante o Halftime Show… quando Usher está programado para agitar a casa como um ato solo.

Não só Taylor não vai pegar um microfone para cantar uma música… mas estamos ouvindo que não há chance de T-Swift chegar perto do palco, muito menos subir nele.

Em outras palavras, nossas fontes dizem que não há planos para que ela participe do Super Bowl de qualquer maneira – fora ela estar lá apenas como fã – e Usher está vai ter os holofotes só para ele em termos de entretenimento ao vivo naquele dia.

A razão pela qual isso tem que ser declarado, explicitamente, em primeiro lugar, é porque… bem, com Tay Tay descontando seu ingresso para o grande jogo – junto com o Kansas City Chiefs – seus fãs estavam cheios de especulações de que havia pode haver algum tipo de grande surpresa musical reservada.

Faz sentido, francamente… ela é a maior estrela pop do mundo no momento, e sua mera presença no Super Bowl é suficiente para aumentar o boato, supomos.