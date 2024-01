Taylor Swift obtém resposta retumbante à controvérsia de Jo Koy em Arrowhead: os fãs dos Chiefs não vão perdoá-la

Centão chega ao Chefes de Kansas City, Taylor Swift simplesmente não pode vencer. Apareça e apoie o namorado dela Travis Kelce e a atenção muda para suas ações na multidão. Evite o jogo e as pessoas começarão a se perguntar se ela realmente apoia o tight end.

Sua popularidade parece ter despencado ainda mais depois que o comediante Jo Koyque sediou o Globo de Ouro de 2024 cerimônia de premiação, fez uma piada sobre Swift que caiu completamente.

Koy brincou: “A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL? No Globo de Ouro, temos menos fotos de Taylor Swift.

Taylor Swift dá dança para Travis Kelce após peça de sucesso de Chief

A câmera girou para Swift e ela não viu o lado engraçado disso, olhando para o comediante enquanto tomava um gole de sua bebida. Koy imediatamente recuou, murmurando “desculpe” baixinho. Mas o estrago estava feito e rapidamente se tornou a manchete da cerimónia.

No entanto, em vez de apoiar seu fã mais novo e conhecido, os fãs do Chiefs parecem estar apoiando Koy em vez de Swift no debate sobre a piada polêmica.

Um torcedor que compareceu à partida em Arrowhead trouxe uma placa que dizia: “É mais frio do que a reação de Taylor a Jo Koy”.

Outro usuário do X escreveu: “A última vez que Taylor Swift pareceu tão fria, ela estava olhando para Jo Koy”.

E o PBA Insider, uma conta de basquete com mais de 40.000 seguidores, disse: “Jo Koy está absolutamente certo: a @NFL tem mais cortes de Taylor Swift do que os @goldenglobes”.

Outros fãs ficaram do lado de Koy toda vez que a câmera mudou o foco para Swift em vez do jogo, embora o jogador de 34 anos não seja o culpado quando o diretor de TV aponta a lente em sua direção.

Como Jo Koy reagiu à reação da piada de Taylor Swift?

Koy reiterou que não teve a intenção de ofender Swift de forma alguma com sua piada e afirmou que até comprou ingressos para suas sobrinhas assisti-la no Eras Tour.

“Eu não entendi o Taylor [Swift] tiff”, disse Koy. “O que mais dói é eu apenas apoiar Taylor, eu a apoio, adoro o trabalho dela.

“Tenho sobrinhas para quem comprei ingressos. Não há má intenção nessa piada.”

Ainda assim, essa tentativa de fazer a paz não apaziguou os Swifties, que agora estão criticando Koy por tentar se fazer de vítima quando o comediante não tem provas de que a reação de Swift causou a reação negativa. Mas, surpreendentemente, parece que os fãs dos Chiefs ainda não a perdoaram.