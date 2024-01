Taylor Swift oferece aos colegas Chiefs WAGs um jantar e bebidas inesquecíveis

Taylor Swift tratou as esposas e namoradas de alguns Chefes de Kansas City jogadores, incluindo Brittany Mahomespara um jantar festivo com coquetéis no dia 30 de dezembro no Centeio restaurante em Leawood, Kansas City, de acordo com Página seis.

Swift, 34, pagou a conta após três horas de comida e bebida. A animada noite das garotas deu aos fãs outro vislumbre do amor de Swift pelo tight end do Chiefs Travis Kelce.

Travis Kelce revela detalhes da festa romântica de Ano Novo com Taylor Swift

Página seis relata que Swift comeu macarrão enquanto o resto dos WAGs pediu salmão. Ela também pediu a sobremesa favorita de Kelce – um pãozinho de canela quente – e comeu ali mesmo enquanto os outros levavam os seus para casa.

Swift está claramente apaixonado por Kelce, evidenciado pelo fato de ela ter ido a um de seus restaurantes favoritos em Kansas City, o que significa que ele o recomendou a ela.

Coquetéis para Taylor Swift & Co.

A festa supostamente terminou às 22h30, horário local, após algumas rodadas de coquetéis para Swift e companhia, que foram incrivelmente amigáveis ​​com os funcionários.

“Todas as garotas tomaram coquetéis, então foi definitivamente uma noite animada de garotas, o que foi divertido de ver”, disse um coproprietário do local, por Página seis.

Swift esteve em quase uma dúzia de jogos do Chiefs nesta temporada para torcer por Kelce, que pode não jogar na semana 18, então não está claro se ela comparecerá ao jogo fora de casa em Los Angeles.