Taylor Swift parece dizer ‘eu te amo’ para Travis Kelce após a vitória dos Chiefs

Taylor Swift disse a palavra “L” para Travis Kelce depois de sua grande vitória no domingo – ou pelo menos é o que os fãs *pensam* que ela está dizendo neste vídeo… que está sendo desmontado e dissecado.

O casal compartilhou um abraço / beijo em campo depois do jogo contra os Ravens – onde TK tinha muitas pessoas ao seu redor, rebatendo-o e comemorando a vitória de seu time … mas foi só quando a própria Taylor apareceu para abraçar seu homem que as pessoas realmente prestaram atenção .

Por uma boa razão, também, é claro… porque enquanto eles conversavam e sussurravam palavras doces no ouvido um do outro – as pessoas começaram a fazer uma leitura labial profunda.

Assista ao vídeo você mesmo e verá o que deixou todo mundo na toca do coelho agora. Depois de conversarem por um rápido segundo – o que você pode ouvir – eles se beijam e, quando Taylor se afasta e volta para outro abraço, ela parece murmurar “Eu te amo”.



01/01/24 Instagram/@krystenrachelle

De qualquer forma, isso é certamente o que parece para muitas pessoas… olho de quem vê, no entanto.

Esta provavelmente não seria a primeira vez que Taylor’s disse isso a Travis – há especulações desde a véspera de Ano Novo de que ele disse isso para ela também – mas é mais uma evidência de que esses dois estão muito sérios… e estão profundamente envolvidos em seu relacionamento agora.

De qualquer forma, Taylor e Travis estão claramente amarrados atualmente – especialmente no futebol – e você tem que imaginar que ela estará lá na frente e no centro do Super Bowl também.

Ela tem um show da turnê ‘Eras’ em Tóquio na noite anterior – mas considerando que ela tem um jato particular e tempo mais que suficiente para voar de volta para os Estados Unidos… quase não há dúvida de que ela conseguirá. As pessoas já fizeram as contas e a janela para voltar é bem grande.