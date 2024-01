Taylor Swift pode abalar as próximas eleições nos EUA para Donald Trump e Joe Biden

Taylor Swift é uma das pessoas mais influentes do momento, algo que poderia ser aproveitado pelos candidatos ao Eleições nos EUA em 2024.

Uma pesquisa exclusiva conduzida pela Redfield & Wilton Strategies descobriu que 18 por cento dos eleitores dizem que são “mais propensos” ou “significativamente mais propensos” a votar em um candidato endossado por Swift.

Isto é o que Travis Kelce disse a Taylor Swift durante seu momento romântico após a vitória dos ChiefsX

A pesquisa foi realizada no início de janeiro e perguntou a 1.500 eleitores elegíveis. Cerca de 45% deles disseram que estavam fãs de Taylor Swift. Os mais jovens seriam os que poderiam ser mais influenciados conforme a escolha do artista.

“Ela influenciou a cultura popular, os esportes e a economia de regiões inteiras dos Estados Unidos”, disse a consultora de comunicação James Haggerty afirmou. “Então, por que não política e eleições?”

Swift é uma força a ser reconhecida

No mês passado, sua popular turnê Eras se tornou a primeira turnê a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão, ela foi nomeada “Personalidade do Ano” de 2023 da revista Time e seu relacionamento com Travis Kelce do Kansas City Chiefs alimentou um aumento maciço na audiência da NFL.

Para as eleições de 2020, Swift já havia manifestado seu apoio a Biden. “A mudança que mais precisamos é eleger um presidente que reconheça que as pessoas de cor merecem se sentir seguras e representadas, que as mulheres merecem o direito de escolher o que acontece com seus corpos”, foi parte do que ela disse à V Magazine em outubro daquele ano. ano.

Mas nem tudo são elogios à cantora, pois ela também gera um efeito repelente, fazendo com que o eleitor decida apoiar outro candidato que não aquele ao qual a artista demonstra seu apoio. Nesse caso, o número chega a 17%conforme relatado pelo TMZ.