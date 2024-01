Taylor Swift transforma Kristin Juszczyk em fashion girl: NFL já está negociando com designer

Kristin Juszczykcriadora de jaquetas puffer personalizadas, ganhou atenção quando Taylor Swift vestiu um em um jogo de playoff do Chiefs. O NFLreconhecendo o interesse dos fãs, está em negociações com Juszczyk para transformar seus designs em mercadorias oficiais.

Embora a liga não tenha divulgado os números das vendas de mercadorias, reconheceu o crescente interesse dos fãs, especialmente das mulheres.

A jaqueta Chiefs de Taylor Swift ofuscada por mais costumes de Kristin Juszczyk

“Já sabemos sobre Kristin e seu trabalho há algum tempo e mantemos um diálogo contínuo com ela”, disse um porta-voz da NFL de acordo com o Sportico. “Continuamos explorando oportunidades de trabalhar juntos.”

Roupas para vários jogadores da NFL

Juszczyk, uma designer autodidata, atualmente não vende comercialmente suas criações. Para entrar no mercado, ela precisaria de uma licença da NFL, enfrentando critérios rígidos, incluindo três anos de experiência em fabricação, uma garantia mínima de royalties de US$ 100 mil e uma apólice de responsabilidade de US$ 6 milhões. Apesar dos desafios, suas jaquetas, vistas em Swift, Brittany Mahomes e Taylor Lautnerganhou atenção online substancial, com Juszczyk acumulando quase 400.000 seguidores no Instagram em um curto período, ultrapassando os jogadores da NFL.

As jaquetas também foram expostas em uma Leões vs. Carneiros jogo de playoff, contribuindo para o burburinho em torno de seus designs.

Com o tempo, ela expandiu suas criações para incluir roupas para jogadores da NFL, como Deebo Samuel e Brandon Aiyukbem como outras esposas da NFL, incluindo Simone Biles, casada com Green Bay Packers segurança Jonathan Owens e Brittany Mahomes.

O designer se envolveu ativamente com os fãs do 49ers participando de eventos em Estádio Levi’scolaborando em roupas de jogo personalizadas.