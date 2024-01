Taylor Swift usa joias com tema de Travis Kelce para jogo do campeonato AFC

Taylor Swift Tive Travis Kelce é a mente dela dar em seu pulso, pescoço e dedo no domingo… apoiando seu homem em Baltimore não apenas em um camarote, mas com joias com tema dos Chiefs por todo o corpo!!

A estrela pop foi vista enfeitada com três peças separadas para homenagear seu namorado enquanto ele e os Chiefs enfrentavam os Ravens no Campeonato AFC no M&T Bank Stadium.

Em seu dedo, ela tinha um anel em forma de número de Kelce. 87 Kansas City… e em volta do pescoço ela usava um pingente com o logotipo dos Chiefs.

Ela também usou uma pulseira de diamantes com as letras “TNT” – que os Swifties assumiram que significa “Taylor e Travis”.

Parece que tudo acabou sendo amuletos de boa sorte para a cantora de “Bad Blood” e seu homem … já que Kelce e os Chiefs conseguiram perturbar os Ravens por 17-10.



Depois, ela deu um abraço doce com Kelce em campo enquanto exibia com orgulho todas as joias… e ela pareceu até jogar uma bomba L nele enquanto ele comemorava o quarto campeonato AFC de sua carreira.



