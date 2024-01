Taylor Swift visita Spago para jantar com Brittany Mahomes e Lyndsay Bell

Taylor está em Los Angeles para o Globo de Ouro no domingo à noite, e Travis está na cidade para Chiefs vs. Carregadores na mesma época.

Taylor, junto com seus amigos Brittney Mahomes e Lindsay Bell, foram ao Spago de Wolfgang Puck em Bev Hills no sábado à noite, sem Travis. Faz sentido… Travis está se preparando para o jogo, e uma noitada teria dado o tipo errado de manchete.

As informações de dentro do restaurante. nada de espetacular. Eles riram, conversaram, comeram. Ela aparentemente estava um pouco preocupada com o telefone… hmmm, me pergunto para quem ela estava mandando mensagens?