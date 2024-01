Técnico de Beterbiev manda grande alerta a Dmitry Bivol: “Artur não é Canelo”

Fseguindo Artur BeterbievA vitória dominante sobre Callum Smith há duas semanas, o discurso nos círculos de boxe tem sido incessante em sonhar com uma possível luta contra Dmitry Bivol. A luta já foi comentada no passado, mas parece pronta para se concretizar em 2024, especialmente desde que Bivol lutou recentemente em dezembro.

As atuações recentes de Beterbiev fizeram com que muitos elogiassem a forma do jogador de 39 anos, mas Bivol ainda pode dizer que tem o vitória mais impressionante dos dois: uma vitória por decisão unânime sobre Canelo Alvarez.

Dmitry Bivol e Artur Beterbiev ‘se enfrentam’ no jantar de gala da luta Fury-NgannouRoberto Ortega

O assistente técnico de Beterbiev dá a entender que ele é melhor que Canelo

John Scully, um dos assistentes técnicos de Beterbiev, falou recentemente ao FightHype sobre a vitória de Bivol sobre Alvarez. Ele aproveitou a oportunidade para alertar Bivol que “Artur não é Canelo“.

Bivol é muito bom. Habilidade, estilo. Vitória linda, mas o Canelo é um cara muito pequeno e mostrou isso. Acontece que Bivol estava com Canelo nas cordas e ele não necessariamente puxaria o gatilho. Ele realmente não tentou tirá-lo de lá… Com Artur é um programa totalmente diferente… Artur e Canelo é um jogo diferente. Artur é muito grande, muito forte. Ele vai pegá-lo nas cordas e matá-lo… Bivol vai perceber que Artur não é Canelo.

Scully está certa sobre Beterbiev ser maior que Canelo e uma briga entre os dois sendo completamente diferente. Se Bivol não “puxe o gatilho“, isso é outra história. Canelo tem nunca foi descartado em sua carreira e ele não estava exatamente em perigo contra Bivol em termos de danos causados ​​pelos socos de Bivol.

Beterbiev pode acabar sendo o maior teste da carreira de Bivol. No 20-0 com 20 nocautesé um teste enorme, mas que Bivol precisa passar para se tornar indiscutível.