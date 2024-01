Tekashi 6ix9ine é preso na República Dominicana por violência doméstica

Segundo a CNN … Tekashi foi acusado de “ violência física e psicológica contra” Yailin o que levou a polícia a arrastá-lo para o Palácio da Justiça na capital da República Democrática do Congo.

As autoridades dominicanas emitiram um comunicado de imprensa na quinta-feira confirmando a prisão de Tekashi, sem fornecer detalhes sobre o que aconteceu. Tekashi está atualmente detido pela polícia local enquanto aguarda seu primeiro comparecimento ao tribunal esta manhã.

Claro, todos se lembram de quando Tekashi cooperou com as autoridades federais e depôs no julgamento RICO para testemunhar contra seus colegas de gangue, colocando muitos deles atrás das grades.