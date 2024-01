Tekashi 6ix9ine pode enfrentar um ano atrás das grades na prisão da República Dominicana

TO drama entre Tekashi 6ix9ine e Yailin La Ms Viral parece estar longe de terminar, já que o rapper pode passar até um ano atrás das grades depois que a mãe do cantor apresentou uma queixa contra ele por violência.

Wanda Diaz, mãe de Yailin, entrou com a ação contra Tekashi

Wanda Diaz, a mãe de Yailin, entrou com uma ação contra Tekashi por supostamente agredir ela e sua filha. A artista dominicana não quer proceder judicialmente contra Daniel Diaz, pelo contrário, ela o defende.

No dia 17 de janeiro, as autoridades do República Dominicana prendeu Tekashi 6ix9ine, acusado de violência de gênero e doméstica contra a cantora e sua mãe.

No entanto, houve relatos de que a primeira audiência foi realizada na sexta-feira, na qual foram anunciadas as acusações contra o rapper de 27 anos e a sentença solicitada pela senhora Wanda Diaz.

O Ministério Público do Distrito Nacional da República Dominicana solicitou um ano de prisão preventiva para Daniel Hernández.

Por enquanto, Tekashi permanece sob custódia na prisão do Palácio de Justiça Ciudad Nueva, em Santiago de los Caballeros, República Dominicana, enquanto seus advogados tentam tirá-lo da prisão mais uma vez.

Yailin defende 6ix9ine de Tekashi

Embora a denúncia também mencione agressões contra Georgina Lulu Guillermo Diaz nome verdadeiro da cantora ela quer estar presente no tribunal e testemunhar em nome de Tekashide acordo com Waldo Paulinoo advogado do rapper.

“A seu pedido ela quer estar no pedido de medida de coação para esclarecimento dos factos, porque a vítima é supostamente Yailin e ela diz que nunca foi agredida por 6ix9ine e essa é a realidade“, disse o advogado