Telefone do voo de pouso de emergência da Alaska Airlines encontrado ileso

Um iPhone foi encontrado no voo da Alaska Airlines, forçado a fazer um pouso de emergência quando um buraco se abriu na fuselagem… e, surpreendentemente, o dispositivo não foi danificado.

O dispositivo foi encontrado ao longo de uma estrada em Oregon, segundo o designer do jogo Sean Bates – que postou no X sobre sua descoberta chocante, dizendo que não tinha arranhões e funcionou perfeitamente.

Encontrei um iPhone na beira da estrada… Ainda em modo avião com meia bateria e aberto para retirada de bagagem por #AlaskaAirlines ASA1282 Sobreviveu a uma queda de 16.000 pés perfeitamente intacto!

Ele diz que o telefone ainda estava no modo avião e foi desbloqueado sem senha. O mais revelador é que ele diz que abriu uma confirmação de bagagem e voo para o voo 1282… o voo que foi forçado a fazer uma viagem retorno de emergência para Portland aeroporto depois que a porta explodiu no meio do voo na sexta-feira.