Television Academy anuncia mudanças nas regras para 2024 Primetime Emmys

Tele Academia de Televisão anunciou diversas mudanças nas regras para o Emmy do horário nobre de 2024, com foco nas categorias de programação abreviadas. Uma mudança importante é a eliminação do campo de programas curtos de animação. Em vez disso, foi combinado com a categoria de programas animados, criando duas faixas separadas para programas curtos e programas mais longos. Esta decisão surge como uma resposta ao declínio nas submissões nos últimos cinco anos.

Além disso, as categorias de intérpretes curtos foram combinadas, com o ator e a atriz em uma série curta de comédia ou drama agora competindo em uma única categoria para melhor desempenho em uma série curta de comédia ou drama. O objetivo é agilizar os prêmios e adaptar-se ao cenário em evolução do conteúdo televisivo.

Além disso, a TV Academy esclareceu as diretrizes para inscrições de artistas convidados. A nova regra especifica que participações especiais não serão permitidas e os artistas convidados devem ter um tempo mínimo de tela independente e contígua de 5% do tempo total de execução do episódio enviado. Esta mudança visa garantir que os artistas convidados desempenhem um papel significativo no episódio submetido.

As mudanças nas regras também se estendem a outras categorias. Por exemplo, “Produtor de linha” foi adicionado como um crédito elegível ao Emmy em certos programas de não ficção, e “Chefe de sala de trabalho” foi incluído como um título elegível ao Emmy para figurino, com elegibilidade determinada pelo designer e verificação baseada em critérios específicos.

Haverá outros ajustes

Além disso, houve ajustes nas categorias de penteado e maquiagem para programas de variedades, não ficção ou reality shows. Essas categorias, anteriormente premiadas com júri, agora terão painéis para pré-selecionar as inscrições para indicações, com todo o grupo de pares votando na rodada final para determinar o Destinatários do Emmy.

As inscrições para o 76º Emmy Awards estão programadas para abrir na quinta-feira, 29 de fevereiro, com o período de elegibilidade para inscrições de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. O calendário inclui prazos importantes para inscrições, votação e anúncios que antecedem para a cerimônia de premiação.

Estas mudanças nas regras refletem os esforços da Academia de Televisão para se adaptar às tendências da indústria e garantir que os Prémios Emmy continuem relevantes no reconhecimento da excelência na programação televisiva. Com esses ajustes, a Academia pretende manter o prestígio do Emmy ao mesmo tempo em que acomoda o cenário em evolução do conteúdo televisivo.