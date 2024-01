Termina HOJE as inscrições para o concurso do Ministério Público com vagas para TÉCNICOS e ANALISTAS

Edital prevê a oferta de vagas para cargos de nível médio e superior em diferentes áreas.

Termina nesta sexta-feira, 19, o prazo de inscrições para o concurso MP!

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico e superior para os cargos de analista e técnico ministerial.

Os interessados devem realizar a candidatura diretamente pelo site do Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso, até às 18h.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Ministério Público, no estado do Tocantins. Ao todo, são oferecidas 54 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico



Você também pode gostar:

Técnico ministerial especializado: técnico em fotografia – 1 vaga;

Técnico ministerial especializado: técnico em contabilidade – 4 vagas;

Técnico ministerial especializado: técnico em eletricidade – 1 vaga;

Técnico ministerial especializado: técnico em informática – 9 vagas;

Técnico ministerial especializado: técnico em eletricidade – 1 vaga;

Técnico ministerial especializado: técnico em telecomunicações – 1 vaga;

Técnico ministerial: assistente administrativo – 2 vagas;

Nível Superior

Analista ministerial especializado: Administração de Banco de Dados – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Administração de Infraestrutura de Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Administração e Segurança de Redes – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Análise de Sistemas – 2 vagas;

Analista ministerial especializado: Arquitetura e Urbanismo – 1 vaga;

Analista ministerial: Assistência Social – 2 vagas;

Analista ministerial especializado: Biblioteconomia – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Ciências Contábeis – 2 vagas;

Analista ministerial especializado: Engenharia Civil – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Jornalismo – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Letras – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Medicina – 10 vagas;

Analista ministerial especializado: Odontologia – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Pedagogia – 1 vaga;

Analista ministerial especializado: Psicologia – 2 vagas.

Os salários oferecidos pelo MP – TO variam entre R$ 4.657,34 a R$ 10.056,33 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do MP – TO têm até às 18h desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 130,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o MP – TO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame psicotécnico de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Investigação social e funcional de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 3 de março de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões de múltipla escolha sobre os seguintes conteúdos:

Língua portuguesa;

Legislação aplicada ao MPTO;

Noções de direito administrativo;

Noções de direito constitucional;

Atualidades (apenas para prova discursiva dos cargos de nível médio);

Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva contará com duas questões dissertativas para os cargos de nível superior e uma redação para os cargos de nível médio.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.