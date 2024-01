The Mandalorian & Grogu: Um novo filme de Star Wars em andamento!

Enotícias interessantes para Guerra das Estrelas fãs! A Lucasfilm anunciou que um novo filme de Star Wars intitulado “O Mandaloriano e Grogu“está em andamento. O anúncio foi feito na terça-feira, conforme noticiado pelo Deadline.

O filme será dirigido e produzido por Jon Favreauo cérebro por trás da popular série Disney+, “O Mandaloriano.” Juntando-se a ele na produção estão Kathleen Kennedy e Dave Filoni.

Favreau expressou seu entusiasmo pelo projeto, afirmando: “Adorei contar histórias ambientadas no mundo rico que Jorge Lucas criada. A perspectiva de trazer o Mandaloriano e seu aprendiz Grogu para a tela grande é extremamente emocionante.”

O filme será baseado na querida série Disney+, que conta a história de um caçador de recompensas chamado Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal. Um dos personagens mais cativantes da série é Grogu, muitas vezes referido como Baby Yoda, uma linda criatura verde que conquistou os corações dos fãs em todo o mundo.

Embora não esteja confirmado se Pascal irá repetir seu papel no novo filme, também há notícias sobre uma potencial quarta temporada de “The Mandalorian” atualmente em desenvolvimento.

A produção está prevista para começar este ano

Katleen Kennedypresidente da Lucasfilm, expressou seu entusiasmo pela expansão desses personagens para a tela grande: “Jon Favreau e Dave Filoni introduziram em Star Wars dois novos e amados personagens, e esta nova história é perfeita para a tela grande.”

A produção do filme está prevista para começar em 2024, com o calendário de lançamentos da Disney indicando um filme sem título de Star Wars agendado para 22 de maio de 2026, outro em 18 de dezembro de 2026 e um terceiro em 17 de dezembro de 2027. Esta notícia vem depois “A Ascensão Skywalker” marcou o último filme de Star Wars a chegar aos cinemas.

Quanto a quando “O Mandaloriano e Grogu” será lançado, isso permanece incerto. No entanto, com a expectativa aumentando, é seguro dizer que os fãs estarão contando ansiosamente os dias até que possam vivenciar as aventuras de seus personagens favoritos na tela grande.

Concluindo, o anúncio do filme “The Mandalorian & Grogu” gerou uma nova onda de entusiasmo entre os entusiastas de Star Wars. Com a produção marcada para começar em 2024 e uma potencial quarta temporada de “The Mandalorian” em andamento, os fãs têm muito o que esperar enquanto aguardam ansiosamente a chegada deste filme tão aguardado.