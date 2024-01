The MMA Hour com Robert Whittaker, Bianca Belair e Montez Ford em estúdio, Kayla Harrison, Cedric Doumbe, Leah McCourt e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

14h: A ​​melhor peso pena feminina Leah McCourt discute seu status no PFL, as últimas novidades sobre Ryan Curtis e muito mais.

14h30: A estrela do PFL, Cédric Doumbé, faz uma prévia de sua luta em 3 de março contra Baissangour Chamsoudinov.

15h: Kayla Harrison passa por aqui para discutir sua entrada no UFC e enfrentar Holly Holm no UFC 300.

15h30: Robert Whittaker passa por aqui para ver sua luta no UFC 298 contra Paulo Costa e falar sobre o estado do peso médio.

16h: As estrelas da WWE Bianca Belair e Montez Ford juntam-se a nós no estúdio para conversar sobre o Royal Rumble, seu próximo reality show do Hulu Amor e WWEe muito mais.

17h: Os Parlay Boys e eu fazemos nossas escolhas para o fim de semana do Royal Rumble.

