The Rock convoca Roman Reigns para uma potencial mega luta na Wrestlemania 2024

Dwayne The Rock Johnson raramente volta à WWE para uma aparição surpresa, mas ele continua sendo uma das figuras mais queridas do wrestling hoje. Durante a segunda-feira WWE CRU, ele provou mais uma vez o quão importante se tornou para a comunidade ao fazer uma aparição surpresa e convocar ninguém menos que Roman Reigns para uma luta potencial em 2024. No cenário atual da WWE, Reigns é sem dúvida o lutador mais importante e indiscutivelmente o maior. sorteio de bilheteria. Da ‘Era da Atitude’, A rocha deve ser o talento mais emocionante que sempre se destacou entre muitas das grandes estrelas de antigamente. Os fãs têm tentado exigir que os dois entrem no ringue e ‘The Rock’ trouxe uma surpresa especial de Ano Novo para todos os fãs.

‘The Rock’ revive meme icônico dos anos 90 e compartilha uma mensagem festiva para os fãs

The Rock convoca Roman Reigns

Após seu retorno, The Rock chegou ao primeiro show da WWE de 2024 com uma grande ovação de pé em uma aparição surpresa que fez os fãs entenderem que provavelmente o veremos com mais frequência neste novo ano. Ele levou algum tempo para tirar todas as suas frases imortais do caminho enquanto falava mal de Jinder Mahal. Mas depois de fazer isso e terminar seu show com ‘The People’s Elbow’, The Rock deixou claro que está atrás de ninguém menos que Roman Reigns. Johnson deixou claro que retornará, mas apenas se conseguir um show para sentar-se à cabeceira da mesa. O que significa que ele quer ir atrás do atual campeão dos pesos pesados, Romand Reigns.

Embora ele não tenha mencionado o nome de Reigns, todos sabiam do que The Rock estava falando e as pessoas adoraram cada minuto. Aqui está o que ele disse: “Quando The Rock sai para comer alguma coisa em San Diego, The Rock deveria sentar em uma cabine ou The Rock deveria sentar no bar. (Sim, The Rock também adora um bar.) Ou deveria The Rock está sentado na cabeceira da mesa?”