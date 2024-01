Thunder destrói Trail Blazers em uma reviravolta histórica – será a maior goleada da história da NBA?

Tele Trovão da cidade de Oklahoma tomaram o NBA pela tempestade nesta temporada – e seu feito mais recente pode ser o mais impressionante até agora.

O jovem Trovão na noite de quinta-feira gravado uma das maiores margens de vitória em um jogo da NBAcomo Cidade de Oklahoma explodiu a reconstrução Portland Trail Blazers fora de Centro Paycom com um 139-77 surra. O Vitória de 62 pontos coloca o Thunder em rara companhia, com apenas um punhado de outros times na história da liga vencendo um jogo por uma quantia tão significativa. Coincidentemente, o Thunder aparece duas vezes na lista das maiores explosões – embora OK estava recebendo naquela noite.

Reunião emocionante de ação de graças do novato do OKC Thunder, Chet Holmgren, com famílias adotivasRoberto Ortega

Dois anos depois… o sapato está do outro lado

A vitória do Thunder sobre o Blazers representa o quinta maior margem de vitória na história da NBA. O recorde em si foi estabelecido durante um jogo entre o Thunder e o Grizzlies em Mênfis sobre 2 de dezembro de 2021. A derrota do Oklahoma City por 152-79 naquela noite – um Margem de 73 pontos – é a maior lacuna já registrada no Associaçãohistória.

Pouco mais de dois anos depois, Oklahoma City agora é bom o suficiente para infligir esse tipo de dano a um oponente, em vez de recebê-lo no meio de uma temporada de 24-58. O Thunder melhorou para 26-11 depois de bater Portlandcom armador Shai Gilgeous-Alexander acompanhando todos os jogadores com 31 pontos em apenas 21 minutos. Chet Holmgren marcou 19 pontos em 20 minutos, enquanto Josh Giddey postou um triplo-duplo –13 pontos, 12 assistências e 10 rebotes – em 22 minutos de ação.

As próximas maiores margens de vitória

Além da vitória de 73 pontos dos Grizzlies sobre o Thunder na temporada 2021/22, há sete outros jogos na história da NBA em que um time derrotou outro por pelo menos 60 pontos. Apenas três deles – incluindo a noite de quinta-feira – ocorreram no século XXI.

A segunda maior margem de vitória em um jogo da NBA é 68 pontosquando o Cavaliers de Cleveland derrotou o calor de Miami por uma pontuação de 148-80 em 17 de dezembro de 1991. Por trás disso, o Pacers de Indiana‘ Vitória por 124-59 sobre os Blazers em 27 de fevereiro de 1998 – uma Vitória de 65 pontos – é o terceiro na lista de novidades. O Guerreiros do Golden State‘Vitória por 153-91 contra o Reis de Sacramento (2 de novembro de 1991) e o Nacionais de Siracusa‘162-100 vitória sobre o Knicks de Nova York (Dia de Natal de 1960) são os outros dois jogos que foram decididos por exatos 62 pontos.