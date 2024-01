TI e Tiny processados ​​por agressão sexual e agressão a mulher em hotel de Los Angeles

Quando TI decidiu sair do clube, a mulher afirma que ele pediu que ela fosse com Tiny e ele… enquanto a amiga dela iria com “Caviar”, que disse que todos iriam para o mesmo lugar.

Mas, não foi assim que aconteceu, supostamente… no terno, a mulher diz que duas outras mulheres que ela não conhecia entraram em um SUV com Tiny, TI e ela mesma, e todas as cinco acabaram em um quarto de hotel – mas Tiny expulsou as outras duas mulheres, porque uma delas estava flertando demais com TI.