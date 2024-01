Tiësto faz show de DJ no jogo para o Super Bowl LVIII, o primeiro na história do jogo

O Super Bowl LVIII está acontecendo em Las Vegas, e a NFL está proporcionando a experiência completa da Cidade do Pecado… tocando Tiësto para servir como o primeiro DJ no jogo do maior evento esportivo do ano!

Na quinta-feira, a NFL anunciou que a estrela internacional estará nos 1s e 2s, entretendo os fãs no Super Sunday… durante os aquecimentos pré-jogo e intervalos do jogo.

“A cada ano, buscamos elevar a experiência de nossos fãs no estádio”, disse a NFL, “e com nosso primeiro Super Bowl em Las Vegas, parece apropriado abraçar o legado de DJs icônicos nesta cidade tendo Tiësto traga seu estilo característico para o nosso maior evento.”

Tiësto – considerado por muitos o “Padrinho da EDM” – está entusiasmado com a oportunidade e diz que está pronto para fazer uma performance épica.

“É ainda mais incrível que esteja no meu lugar favorito – Las Vegas”, disse o homem de 55 anos.

Claro, Vegas é conhecida por suas festas incríveis e exageradas estrelando alguns dos maiores artistas musicais do mundo… e agora os fãs que tiveram a sorte de estar no Allegiant Stadium no dia 11 de fevereiro poderão ver Tiësto.

“Obrigado à NFL por me receber”, disse Tiësto, “mal posso esperar para festejar com todos vocês no grande jogo!”

Tiësto – que gerou mais de 11 bilhões de streams em todo o mundo e vendeu mais de 36 milhões de álbuns – será o quinto DJ a tocar durante o aquecimento do Super Bowl… mas o primeiro a girar no jogo.