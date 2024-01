Tiffany Haddish responde às críticas de Katt Williams e recita currículo

Tiffany Haddish é a última estrela a responder Kat Williams ‘ em seus contemporâneos – isso depois que ele tentou minimizar sua carreira de comédia … com ela retirando seu currículo.

A comediante/atriz estava se apresentando no Dania Improv na Flórida no início desta semana, quando ela apareceu para abordar a nova rodada de ódio de Katt dirigida a ela, Kevin Hart e muitos, muitos outros no jogo… e ela esclareceu uma afirmação que ele fez sobre ela para Shannon Sharpe.