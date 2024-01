Tiger Woods prestou homenagem à Nike após confirmar que está se separando da gigante do vestuário esportivo após 27 anos como patrocinador.

O jogador de 48 anos uniu forças com a marca quando era um jogador de golfe amador em ascensão, aos 21 anos. O que se seguiu entre as décadas de 1990 e 2000 foi um período de dominação nunca antes visto no golfe.

Tendo vencido o Masters cinco vezes em sua carreira, Bosque também venceu o PGA Championship quatro vezes e o US Open em três ocasiões, além de conquistar o Open três vezes em sua carreira entre 2001 e 2006.

Ele se tornou sinônimo do famoso ‘swoosh’ da Nike exibido em sua camisa pólo vermelha e seu lucrativo negócio atingiu um valor de cerca de US$ 500 milhões.

Um adeus emocionante

Bosque prestou homenagem ao ex-CEO da Nike Phil Cavaleiro em particular, chamando de ‘prazer’ trabalhar com ele, assim como com a própria marca para “momentos e memórias incríveis”.

“Há mais de 27 anos, tive a sorte de iniciar uma parceria com uma das marcas mais icônicas do mundo”, dizia seu comunicado.

“Os dias desde então foram repletos de momentos e memórias incríveis. Phil CavaleiroA paixão e a visão da Nike uniram esta parceria entre a Nike e a Nike Golf e quero agradecer-lhe pessoalmente, juntamente com os outros funcionários da Nike e atletas incríveis com quem tive o prazer de trabalhar ao longo do caminho.

“As pessoas vão perguntar se há outro capítulo. Sim, certamente haverá outro capítulo.”

A Nike fez sua própria postagem nas redes sociais confirmando a notícia, postando uma homenagem ao lendário jogador de golfe: “Foi uma partida incrível, Tigre.”

A escrita estava na parede

BosqueA carreira de jogador de golfe em tempo integral foi efetivamente encerrada quando ele foi hospitalizado em estado grave, mas estável, após uma colisão de carro.

Depois de sofrer vários ferimentos, ele precisou de uma cirurgia de emergência para reparar fraturas expostas sofridas na perna direita, além de um tornozelo quebrado.

Já se esperava há algum tempo que ele encerrasse sua parceria com a Nike, embora o californiano tenha mantido suas cartas fechadas.

Mais notavelmente, ele foi visto usando FootJoys no Masters de 2022 e seus comentários, revelando que ele precisava de “algo diferente”, geraram especulações de que uma divisão estava em jogo.