Time do Penedense completará 115 anos com primeiro jogo à noite no Estádio Dr. Alfredo Leahy

O Sport Club Penedense é o clube de futebol mais antigo de Alagoas, em plena atividade e evoluindo junto com o desenvolvimento da cidade onde foi fundado, no ano de 1909.

Nesta quarta-feira, 03 de janeiro, o alvirrubro completará 115 anos, aniversário comemorado com a primeira partida jogada em horário noturno no Estádio Dr. Alfredo Leahy, marco histórico viabilizado pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Foi preciso uma gestão feita por pessoas nascidas e comprometidas com o povo de Penedo para que o campo do Penedense ganhasse refletores, investimento feito por meio da Superintendência Municipal de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

A iluminação que atende aos padrões exigidos pela Federação Alagoana de Futebol (FAF) é mais uma melhoria para o Penedense, obra entregue por Ronaldo Lopes na última quinta-feira, 28 de dezembro.

Agora, chega a vez da primeira partida no Estádio Dr. Alfredo Leahy à noite. O adversário do time ribeirinho é o Sergipe, amistoso que começará às 19 horas, com entrada no valor de vinte reais e renda revertida para a temporada 2024 do Sport Club Penedense.