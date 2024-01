Timothée Chalamet entra furtivamente no Globo de Ouro tarde com Kylie Jenner

Timothée Chalamet apareceu no Globo de Ouro parecendo um homem solteiro – voando sozinho na frente das câmeras – mas acabou trazendo sua namorada Kylie Jenner para dentro do prédio.

O ator da lista A estava entre as muitas celebridades que fizeram uma grande entrada no Beverly Hilton no domingo … mas ele estava sem acompanhante no braço e cuidou da chegada sozinho, sem nenhum sinal de Kylie.

Felizmente para todos nós, as fotos da disposição dos assentos já estavam circulando neste fim de semana… e o cartão com o nome de Tim estava bem ao lado de KJ, em uma mesa com J-Law nada menos.

Não está claro por que Kylie não apenas apareceu com Timmy… mas ele a pegou assim que o show começou. De acordo com os repórteres presentes, TC e Kylie entraram juntas no salão de baile em algum momento após o primeiro intervalo… e foram para seus lugares e pareciam pombinhos.

Existem inúmeros clipes de câmeras do BTS que estão capturando toda a ação que a transmissão principal não está mostrando… e você pode ver Kylie curtindo as roupas/joias estilosas de Tim.

O próprio garoto estava olhando profundamente nos olhos dela enquanto conversavam, e ele finalmente deu um beijo rápido nela na frente de todos – ou pelo menos de quem estava prestando atenção.

Kylie e Timothée sabem que os intervalos comerciais no site do Globo de Ouro são apenas uma fan cam deles pic.twitter.com/QIbs42Ofhi — jasmim | ياسمين (@filmwithyas) 8 de janeiro de 2024

Em algum momento, o gato estava totalmente fora do saco… pois parece que eles apareceram na transmissão principal enquanto o resto dos apresentadores faziam suas coisas no palco – com uma câmera apontando para eles e Tim/Kylie sorrindo amplamente . Se eles estavam tentando se esconder, este não era o lugar para isso.

É difícil dizer se isso conta como sua estreia oficial no tapete vermelho como casal – de novo … Kylie não apareceu para essa parte importante. Ainda assim, eles estão reivindicando um ao outro em voz alta nos bastidores … e estão claramente se fortalecendo vários meses após a primeira divulgação pública.

Talvez à medida que se aproxima o Oscar – onde Tim provavelmente será convidado – eles posarão juntos de uma vez por todas. Neste ponto, todo mundo sabe eles são um item.