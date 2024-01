Tina Fey, a ‘atualização de fim de semana’ de Amy Poehler no Emmys foi NBC / Fox Collab

Tina Fey dar Amy Poehler O revivido ‘SNL’ “Weekend Update” foi uma das grandes surpresas do Emmy Awards … e a prova positiva de que redes concorrentes podem trabalhar juntas com ótimos resultados.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que os produtores do Emmy da Fox abordaram o pessoal do “Saturday Night Live” da NBC para discutir um segmento de renascimento do legado – e ambas as partes decidiram que Tina e Amy se reuniriam em seus antigos papéis de ‘Weekend Update’ seria incrível .