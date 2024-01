Tina Fey poderia facilmente assumir o controle do Saturday Night Live, diz Lorne Michaels

Tina Fey pode em breve fazer seu grande retorno ao “Saturday Night Light” como chefe … bem, isso se Lorne Michaels tem algo a ver com isso.

O produtor executivo de longa data do programa disse que Tina poderia facilmente assumir as rédeas quando ele inevitavelmente se aposentar – embora, falando no tapete vermelho do Emmy no domingo, ele tenha dito que nada está definido porque outras pessoas também estavam na disputa.

Lorne claramente tem uma queda por Tina… elogiando-a como brilhante e ótima em tudo que ela faz… acrescentando que ela é uma pessoa muito importante em sua vida.

O homem de 79 anos co-criou o icônico programa de esquetes cômicos em 1975… e planeja manter seu legado por mais um ano – permanecendo até pelo menos o 50º aniversário do programa no próximo ano.

Tina iniciou sua carreira no ‘SNL’ em 1997 como escritora … mais tarde promovida a redatora principal em 1999 e depois tornou-se membro do elenco em 2000 para o “Weekend Update” com Jimmy Fallon na época… saindo seis anos depois para escrever e estrelar “30 Rock”.

Enquanto isso, os fãs de Tina puderam vê-la de volta às raízes do ‘SNL’ ao lado Amy Poehler … a dupla revivendo o icônico segmento ‘Weekend Updates’ do programa para o Emmy – um grande momento resultante da união de duas redes concorrentes.

Nós contamos a história … fontes nos disseram que os produtores do Emmy na Fox abordaram o pessoal do ‘SNL’ da NBC para fazer o momento do retrocesso acontecer.