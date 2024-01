Tiroteio em escola secundária de Iowa deixa três feridos – O suposto atirador teria morrido

Atiroteio em massa ocorreu na manhã de quinta-feira, às Escola Secundária Perry em Perry, Iowa. Os relatórios iniciais indicam “múltiplas vítimas de tiros”, incluindo o diretor da escola.

Elementos da polícia local acorreram ao local e cercaram as instalações. Fontes policiais garantiu à mídia nacional que o agressor havia morrido de um auto infligido ferimento. A identidade do atirador ainda é desconhecida.

Polícia recebeu os primeiros relatos por volta das 7h47 e os primeiros respondentes chegaram 7 minutos depois. Embora os detalhes ainda sejam desconhecidos, pelo menos três vítimas foram relatados, dois dos quais estão sendo tratados pelo Saúde do UnityPoint sistema em Iowa.

A situação foi rapidamente controlada

Em declarações a NBC, Procurador-Geral Merrick Garland garantiu que os agentes do FBI escritório em Monges já estavam no local do tiroteio. O ATF foi o primeiro a responder à situação, Festão disse.

Condado de Dallas, Iowa, Xerife Adão, o Menino explicou que as aulas ainda não haviam começado quando começou o tiroteio. “Felizmente, então havia muito pouco alunos e professores do prédio, o que acredito que contribuiu para um bom resultado nesse sentido”, ele garantiu.

Poucos minutos após o início da situação, Infante confirmado, “Não há mais perigo para o público. comunidade é seguro. Agora estamos trabalhando de trás para frente, tentando descobrir tudo o que aconteceu.”

Os primeiros testemunhos

A estudantenão identificado pela mídia por ser menor de idade, lembrou que ouviu “algumas pancadas”, e então ele pôde ver vários de seus colegas correndo. Imediatamente, um amigo seu avisou-o de que “havia um atirador armado. Aí ficamos com medo, mas de novo pensamos que era uma pegadinha ou algo assim.”

Outro testemunha explicou que estava escondida em uma pequena sala quando ouviram os primeiros tiros. Ela descreveu que ela colegas de classe estavam ligando para os pais para avisar da situação e, naquele momento, ouviram uma voz lhes dizer: “Ele é abaixoVocê pode sair.”

“Eu corro e você pode ver vidro em todos os lugares, sangue no chão. Chego ao meu carro e eles estão dando uma volta garota do auditório que havia levado um tiro na perna”, o aluno narrou em meio às lágrimas.