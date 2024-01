Tiroteio na escola Perry em Iowa: a polícia diz que a extensão dos ferimentos não está clara

Police em Perada, Iowa, dizem que houve um tiroteio na quinta-feira na escola secundária da cidade.

Uma mulher que atendeu o telefone do Departamento de Polícia de Perry confirmou o tiroteio em Escola Secundária Perry mas não forneceu mais informações.

Um enorme número de veículos de emergência cercou o prédio que abriga o ensino fundamental e médio da cidade.

Cenas no terreno do tiroteio na escola de IowaMC

Érica Jolliff disse que sua filha, uma aluna do nono ano, relatou ter sido levada às pressas do terreno da escola às 7h45. Atormentada, Jolliff ainda procurava seu filho Amir, um aluno da sexta série, uma hora depois.

“Eu só quero saber se ele está seguro e bem”, disse Jolliff. “Eles não vão me dizer nada.”

A escola faz parte do Perry Community School District, com 1.785 alunos. Quinta-feira foi o primeiro dia de volta às aulas para os alunos após as férias.

O tiroteio ocorreu tendo como pano de fundo as convenções partidárias de Iowa e não muito longe de onde os candidatos republicanos faziam campanha.

Mensagens telefônicas deixadas com o presidente e vice-presidente do Conselho Escolar de Perry, e uma mensagem de e-mail deixada com o Superintendente Clark Wicks, não foram retornadas imediatamente.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Dallas disse que uma nova conferência seria realizada no final da manhã.

Perry fica a cerca de 40 milhas (64,37 quilômetros) a noroeste de Des Moines.