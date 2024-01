Todd Chrisley preocupado com o potencial de transferência de prisões

Todd Chrisley está enojado com suas condições de vida na prisão, mas ainda está muito preocupado com uma possível transferência da prisão… TMZ descobriu.

O advogado da estrela do reality Jay Surgente diz ao TMZ … seu cliente não quer mudar as prisões porque tem medo que os guardas e funcionários da nova instalação retaliarão contra ele por se manifestar contra as condições de vida em seu apartamento atual, FPC Pensacola.