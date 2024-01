Todd e Julie Chrisley vendem casa em Brentwood, Tennessee, por US$ 5,2 milhões

Todd dar Julie Chrisley estão presos, mas ainda ganhando algum dinheiro no mercado imobiliário – o TMZ descobriu que eles descarregaram sua mansão no Tennessee meses depois de iniciarem suas sentenças de prisão.

Os registros de propriedade mostram que os Chrisleys venderam sua propriedade de 13.279 pés quadrados em Brentwood, TN por US$ 5,2 milhões em abril de 2023. O local foi vendido fora do mercado, e é por isso que a venda passou despercebida por tanto tempo… mas, mesmo no lá embaixo, o comprador escolheu um local fantástico.