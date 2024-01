Tom Aspinall defende luta de Jon Jones por Stipe Miocic: ‘É sobre quem é o melhor agora’

Tom Aspinall acredita que merece lutar contra Jon Jones em vez de Stipe Miocic.

Em novembro passado, o campeão peso pesado do UFC Jones deveria defender seu título contra Stipe Miocic na luta principal do UFC 295. Infelizmente, Jones foi forçado a se retirar da luta devido a uma lesão e, em vez disso, Apinall interveio em cima da hora para enfrentar Sergei. Pavlovich pelo título interino, enquanto o UFC planejava remarcar Jones e Miocic posteriormente. Aspinall acabou conquistando o cinturão interino com um nocaute aos 69 segundos, e embora o UFC pareça ainda concordar com Jones defendendo contra Miocic, parece que Aspinall está ficando um pouco impaciente.

Na quinta-feira, Aspinall recorreu às redes sociais para criticar a ideia de Miocic lutar pelo título, apesar da longa dispensa.

Para Aspinall, o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, competiu pela primeira vez pela promoção em novembro de 2021, oito meses após a luta mais recente de Miocic, e desde então lutou sete vezes, vencendo os títulos dos meio-pesados ​​e dos médios do UFC.

Mas Aspinall não parou por aí. Embora o UFC ainda não tenha anunciado oficialmente uma luta entre Jones e Miocic, o CEO do UFC, Dana White, declarou anteriormente que Aspinall não teria a oportunidade de lutar contra Jones ou Miocic em seguida, e Aspinall não está muito satisfeito.

Certamente se você é campeão interino, sua próxima luta deveria ser pela indiscutível? Vamos -Tom Aspinall (@AspinallMMA) 4 de janeiro de 2024

Stipe é um dos meus favoritos. Muito respeito por ele, seu currículo é muito superior ao meu. Dito isto, o UFC nunca foi sobre isso. É sobre quem é o melhor agora, e acredito que sou eu e é justo provar isso #freeaspinall -Tom Aspinall (@AspinallMMA) 4 de janeiro de 2024

Amplamente considerado o peso pesado mais talentoso da história do UFC, Miocic não luta desde que foi nocauteado por Francis Ngannou em março de 2021 e não detém nenhuma vitória sobre os pesos pesados ​​atualmente classificados do UFC. Em contraste, Aspinall tem quatro vitórias sobre os 10 pesos pesados ​​atualmente classificados, todas por finalização no primeiro turno.

Esta não é a primeira vez que Aspinall fala sobre sua situação atual. Pouco depois de conquistar o título, o campeão interino sugeriu que Jones deveria perder o cinturão devido a uma lesão, como aconteceu com vários campeões recentes. Jones, claro, não gostou muito da ideia e, pelo menos por enquanto, parece que ainda está decidido a enfrentar Miocic em 2024.