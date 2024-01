Tom Brady criticado por Rob Gronkowski por causa de um vídeo provocativo sem camisa no Instagram

Tom Brady está enfrentando algumas perguntas de um colega de equipe de longa data Rob Gronkowski depois de uma interação alegre nas redes sociais no fim de semana.

Festa dos ex-patriotas sem Brady

Um grupo da Os ex-apanhadores de passes de Brady dos Patriots reunidos para se divertir na piscina, e Julian Edelman enviou um convite público para seu antigo quarterback via Instagram ao lado de Gronkowski e Danny Amêndola.

“Bela piscina, pessoal. Mas Eu acho que você já tem caras sem camisa suficientes na sua festa,” o 7 vezes campeão do Super Bowl brincou, recusando publicamente o convite em seu História do Instagram enquanto mostra seu sorriso característico.

A caminhada questionável de Brady

Gronk não teve problemas com a decisão de Brady de não se juntar a eles, mas ele bateu palmas de volta com um comentário sobre o homem de 46 anos estilo de caminhada atípico no vídeo sem camisa na praia.

“Eu nunca vi você andar assim. Quando isso começou???”, escreveu o ex-tight end em sua história.

A reunião dos Patriots nunca se materializou, mas a de Brady linguagem corporal provocativa e a resposta de Gronk levantou a questão: sua resposta deveria funcionar como um armadilha da sede?

No início desta semana, Brady foi flagrado levando Irina Shayk para um jantar chique em Nova Yorkjá que seu romance secreto intermitente continua a queimar.

Enquanto isso, sua ex Giselle Bündchen falou sobre os desafios de criar seus filhos após o divórcio.