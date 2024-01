Tom Brady dá sua opinião sobre as ligações de Dan Campbell no jogo do campeonato NFC

Tom Brady pesou sobre o Leões de Detroit‘Colapso do jogo do campeonato NFC, colocando grande parte da culpa nas decisões do treinador Daniel Campbell.

Os Leões, sob CampbellA estratégia agressiva do San Francisco 49ers conseguiu uma vantagem de 24-7 no intervalo, mas acabou desperdiçando uma vantagem de 17 pontos, permitindo ao San Francisco 49ers se recuperar com 27 pontos sem resposta.

Bradysete vezes Super Bowl campeão, expressou reservas sobre o estilo assertivo de treinador de Campbell, especialmente em jogadas cruciais de quarta descida. No “Vamos!” podcast com Jim Gray, Brady criticou as decisões de Campbell ao longo do jogo, embora tenha sido rápido em apontar que elas eram consistentes com a abordagem arriscada que os Leões adotaram durante toda a temporada.

“Direi que, em última análise, é um esporte de equipe e o treinador toma essas decisões e você tem que executar. Minha opinião também divergiu em todas essas jogadas”, disse Brady ao podcast Let’s Go.

Gray também questionou a forma como Campbell lidou com o futebol situacional, enfatizando o fracasso do técnico em chutar dois gols cruciais que poderiam ter empatado o jogo e ampliado a vantagem em 17 pontos.

O que mais Tom Brady disse?

Na análise de Brady, uma decisão crucial no final do jogo, optar por uma transferência em vez de tentar um field goal, destacou-se como um erro significativo.

“Eu definitivamente pensei na transferência lá no final do jogo, foi isso que eu não entendi porque, a menos que você visse algum visual incrível para passar a bola, você simplesmente não pode correr o risco de ser parado. curto e manter o relógio funcionando, porque você simplesmente não consegue recuperar a bola”, acrescentou.

“Foi isso que eu acabei de dizer, não sei o que eles estão fazendo.

“Achei que fosse apenas um erro total.”

A tendência dos Leões em tentar na quarta descida, uma taxa de 34 por cento ao longo da temporada, foi notada pelo OutKick’s Chade Withrow. Brady, valendo-se de sua experiência, reconheceu o potencial de manter a pressão sobre os adversários com jogadas agressivas, mas também destacou as consequências quando tais estratégias falham.

Uma decisão específica para contornar uma tentativa de field goal de 48 jardas por Michael Badgley e, em vez disso, optar por uma jogada de quarta descida manteve o Detroit com um déficit de dois dígitos, selando seu destino. Os sonhos dos Leões de completar uma improvável temporada de 12-5 foram frustrados, deixando uma sensação de desgosto devastador.