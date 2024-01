Tom Brady e Irina Shayk desfrutaram de um jantar caro em Nova York

Tom Brady dar Irina Shayk ainda se veem quando podem – porque acabaram de jantar ontem à noite… e você não sabe, o GOAT é um verdadeiro cavalheiro.

Subsídio TB12 Bradley CooperO ex de se reuniu na noite de segunda-feira em Nova York – onde comeram em um lugar chique em Lower Manhattan… meio perto da água, na verdade. É um restaurante francês chamado Brasserie Fouquet’s New York – e eles tinham uma mesa só para eles.

Agora, em termos do que aconteceu e se eles estavam mostrando algum PDA – fomos informados de que eles não fizeram sinais explícitos de afeto durante a refeição… mas eles estavam definitivamente aconchegantes.

Tom e Irina ficaram lá por um total de 2 horas – e nos disseram que TB disse algo sobre o hambúrguer e como ele era bom. Se ele, de fato, se preocupasse com isso… ele gastou uns ótimos US$ 30 por aquele bad boy, porque é quanto esse estabelecimento cobra por carne moída no pão!

De qualquer forma… eles saíram de lá juntos, segundo nos disseram, e eis que – Tom pagou.

Algumas coisas… é bom saber que Tom não é do tipo holandês, mesmo com alguém tão rico quanto Irina e que provavelmente poderia se cobrir. Ambos são ricos – mas no final das contas … Tommy é antiquado e está disposto a pagar a conta de sua namorada.

Além disso, isso só serve para mostrar que Tom e Irina ainda estão na órbita um do outro – não apenas evidenciado neste passeio… mas no fato de eles terem se reunido no mês passado em Miami durante a Art Basel.

Lembre-se, Tom e Irina foram vistos saindo pela primeira vez no verão passado… e parece que eles estão se mantendo por perto à medida que avançamos em 2024 – sugerindo que eles têm uma coisa boa.