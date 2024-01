Tom Brady envia mensagem a Jerry Jones sobre o futuro de Mike McCarthy

Tom Brady insistiu que toda a culpa não pode ser atribuída aos Dallas Cowboys treinador principal, Mike McCarthy, depois de terem sido eliminados do Pós-temporada da NFL.

A pós-temporada se transformou em um desastre contra o Green Bay Packers, depois de Cowboys ficaram envergonhados com uma derrota por 48-32 no AT&T Stadium, que os viu perder 34 pontos no segundo e terceiro quartos.

A namorada de Jordan Love persegue ferozmente os fãs dos Cowboys depois que os Packers derrotaram a vitória@ronikastone

Isso levou a pedidos McCarthy deixar a organização depois de mais um ano de forte desgosto na eliminação dos play-offs da temporada, mas Brady defendeu ruidosamente o chefe.

“Você não pode culpar um treinador pela perdah como ontem,” Brady disse ao podcast Let’s Go. “Você não pode culpar uma perda inteira por uma pessoa.

“Havia um time dando 45 pontos e quarterbacks lançando interceptações para touchdowns. Sim, todos são responsáveis. Esse é o ponto. Estamos todos juntos nisso, cara. E quando vencemos, é incrível. E quando perdemos, estamos todos juntos nisso.“

O futuro dos Cowboys de Mike McCarthy

O time do Texas chegou aos play-offs com muita esperança depois Dak Prescott e Ceedee Cordeiro produziu temporadas incríveis para vencer a NFC East antes do Filadélfia Eagles.

E agora, depois de quatro anos com a franquia, que ganhou cinco Super Bowls desde 1971, McCarthy poderia estar preparado para novas pastagens, com Bill Belichick é um dos nomes do mercado para substituí-lo.

Embora o bilionário proprietário da organização, de 80 anos, Jerry Jonestambém admitiu que não pensou em demitir McCarthy, o que é consistente com ele dizendo que faria alterações no Vaqueiros Um jogo por vez.

“Não pensei nem um segundo sobre isso” Jones disse. “Todo o meu processo de pensamento foi me preparar para um jogo de playoff aqui na próxima semana. Estou surpreso por estar sentado onde estamos agora.”

Brady acha que seria um erro deixá-lo ir depois de terem chegado à pós-temporada em 2021, 2022 e 2023, vencendo a NFC East em duas dessas ocasiões, e McCarthy admitiu que não esperava uma saída tão precoce.

“Acho que o mais importante é que estamos decepcionados”, McCarthy disse pós-jogo. “Tenho uma equipe inteira no vestiário que está sofrendo.

“Não pensei além do resultado deste jogo. Acho que ninguém previu isso. Não conseguimos fazer isso em nenhuma das fases.”