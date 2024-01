Tom Brady irrita fãs dos Raiders e fica perplexo com a velhice em homenagem ao “Tuck Rule Game”

Óno mesmo dia Las Vegas Raiders contratou Antonio Pierce como treinador principal em tempo integral, eles pegaram o maior zagueiro de todos os tempos, Tom Brady.

Hoje marca o 22º aniversário dos famosos (ou infames)”Jogo de regras de dobra“, em que uma recuperação de fumble no final do jogo pela defesa dos Raiders foi anulada devido à regra da dobra. Brady e o Patriotas da Nova Inglaterra acabou vencendo no OT. Eles então ganharam o Super BowlBrady primeiro de sete no total.

Tom Brady homenageia o jogo Tuck Rule

Brady lembrou ou comemorou o aniversário compartilhando uma foto sua no jogo.

Os fãs dos Raiders vão odiar Brady ainda mais do que o normal por fazê-los reviver a experiência traumatizante. Brady nem mencionou os Raiders no post, mas aproveitou para chocar-se com quanto tempo faz desde que o jogo aconteceu.

De uma forma muito irônica: “Tenho apenas 26 anos, os números não batem“.

Brady teve uma forte presença nas redes sociais nos últimos anos, mas especialmente desde que se aposentou da NFL na temporada passada. Ele parece estar aproveitando a vida fora do campo.