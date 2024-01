Tom Brady leiloa duas das bolas que marcou no SB XLIX e elas podem atingir um valor surpreendente

Tele Super Bowl é um dos eventos esportivos mais esperados nos EUA. Quase todos os equipamentos utilizados nestes jogos não têm apenas significado histórico, mas podem atingir grande valor económico e, se Tom Brady tem algo a ver com a referida peça, os números podem ser astronômicos.

Brady é um dos maiores zagueiros da história, o candidato número um ao título de Maior de todos os tempose uma lenda do Patriotas da Nova Inglaterra. Ele também é o jogador com mais Super Bowl títulos, com um total de sete.

O Universidade de Michigan produto ganhou seus primeiros seis títulos com o Patriotas e conquistou o sétimo lugar enquanto liderava o Bucaneiros de Tampa Bay. Entre essa abundância de campeonatos, Super Bowl XLIX é um dos mais lembrados.

Nesse jogo, Brady’s “Patinhas” teve que superar um déficit de 10 pontos no quarto período para vencer por 28-24 contra o Seattle Seahawks. Brady lançou quatro passes para touchdown, e duas das bolas com as quais ele marcou estão sendo oferecidas ao lance mais alto.

As bolas de Brady

O Tenho que ter Rock and Roll a casa de leilões é responsável por oferecer as duas peças de memorabilia. O primeiro é Brady’s segundo passe para touchdown daquele jogo: um passe de 22 jardas com Rob Gronkowski no final do segundo trimestre.

O segundo foi seu terceiro passe no jogo para a end zone: um passe de quatro jardas com Danny Amêndola. Esta bola foi assinada por ambos os jogadores e Amêndola inscreveu uma legenda nele que diz “Jogo Super Bowl XLIX usado bola TD.” Além disso, o wide receiver escreveu uma carta personalizada que garante a autenticidade da peça.

Como se não bastasse, as peças agregam valor, pois também estão indiretamente ligadas a outra CABRA candidato: ex-quarterback Joe Montana.

Com o primeiro, Brady alcançou 11 passes para touchdown no Super Bowlamarrando Montana registro. Com o segundo, o “Patinhas” chamador de sinal quebrou a marca do lendário São Francisco 49ers jogador.

O leilão

O leilão terminará em 23 de fevereiro e os lances começam em US$ 500 mil. No entanto, Tenho que ter Rock and Roll estima que os lances podem chegar a US$ 1 milhão ou US$ 1,5 milhão.

Então, se você tem alguns milhões extras no bolso e é fã de Brady e a NFLagora é a hora de obter essas peças de valor histórico.