Tom Brady nunca jogou beisebol, mas seu cartão assinado foi vendido por muito dinheiro – quanto o colecionador ganhou?

Tom Brady nunca jogou beisebol profissionalmente, no entanto, no ensino médio, antes da glória dos Patriots, ele fez o Exposições de Montreal equipe sendo escolhida no 18ª rodada, e foi considerado 507º no geral, no entanto, não era um cenário que o obrigasse a dizer não à bolsa de estudos do estado de Michigan.

O sucesso de Tom Brady na NFL permeou o circuito de colecionadores de cartões colecionáveis ​​da MLB

A empresa de cartões colecionáveis ​​Topps emitiu um cartão único Superfrator Tom Brady Montreal Expos versão do QB vestindo o uniforme da equipe canadense.

Brady canta algo único

Como parte da ação, houve um vídeo onde o Vencedor do Super Bowl teve assinatura gravada o cartão real a ser incluído no pacote de sorte.

Topps fez um excelente vídeo sobre o cartão onde eles imaginaram um mundo onde todos os seus NFL a glória aconteceu com o Expos de Montreal da MLB.

E se Tom Brady realmente jogasse no Expos?

Por quanto foi vendido o cartão de Tom Brady?

Assim que os colecionadores souberam do item, o preço subiu, e quando o sortudo aquarista de Minnesota encontrou o cartão no pacote, ele o colocou em leilão na plataforma do colecionador Goldin, criando uma guerra de lances que terminou quando o item foi vendido. vendido por incríveis 158.600.

Quais outros atletas jogaram na NFL e na MLB?

Atletas talentosos poderiam liderar outros esportes; no entanto, os resultados não são necessariamente os mesmos, como é o caso de Michael Jordan quando jogou pelo Chicago White Sox durante um período em que fez uma pausa na NBA.

Em 1987, o Los Angeles Raiders Bo Jackson também teve seus talentos compartilhados com o Royals de Kansas City enquanto em 1989 Deon Sanders também jogou pelo Falcões de Atlanta e o New York Yankees e até chegou ao Série Mundial com o Atlanta Braves em 1992.