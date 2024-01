Tom Brady oferece perspectiva sobre Patrick Mahomes ‘ameaçando’ seu status de NFL GOAT

FPara esquecer o impacto de Taylor Swift na NFL, o assunto mais comentado no momento são os insanos primeiros seis anos de Patrick Mahomes como profissional da NFL. Se ele continuar seguindo esse caminho, o QB do Kansas City Chiefs só terá que ser superado e o recorde de 7 anéis de Tom Brady estará em sério perigo. Houve uma grande comparação entre as duas estrelas depois de seis anos na NFL e Patrick já supera Mahomes em muitas áreas diferentes. Vamos começar com o recorde da temporada regular, onde Mahomes tem 72-22 e Brady 70-24 em seus primeiros seis anos como profissional. No recorde dos Playoffs, Mahomes também supera Brady com um recorde de 14-3 sobre 12-2 de Tom.

Nos títulos da AFC, Patrick Mahomes acaba de conquistar o quarto e superou os 3 títulos de Tom Brady com o New England Patriots. Enquanto se aguarda o resultado do Super Bowl, Mahomes pode enfrentar Brady nos anéis do Super Bowl (3). Mas veja só, a relação TD/INT está fora de cogitação com Mahomes. Atualmente, Patrick tem 258 passes para touchdown com apenas 69 interceptações. Brady teve 167/87 depois de seis anos no Patriots. Mesmo na classificação QB, os 103,7 de Mahomes superam os 88,4 de Brady. Os números não mentem, mas Tom também tem razão quando falou no ‘The Pat McAfee Show’. Tom foi a primeira estrela da NFL a ganhar mais anéis no Super Bowl do que qualquer franquia na história. Além disso, ele deu flores a todos os grandes QB de todos os tempos que pôde imaginar.

Aqui está o que ele disse a Pat: “Acho que não há nada que Patrick possa fazer, na minha opinião, que prejudique o que tentei realizar em minha carreira. Realizar. Tudo o que tentei ser foi o melhor que posso ser. Eu nunca poderia ser Steve Young; nunca poderei ser Joe Montana. Nunca poderei ser Dan Marino ou John Elway. Esses são meus ídolos de infância. E eles tiveram carreiras incríveis e eles colocaram o máximo que puderam em suas carreiras e eu realmente respeito isso. E eu apenas tento fazer a mesma coisa. E acredite, se alguém pode ir lá e ganhar sete Super Bowls, eu tenho muito respeito por eles. Entendo o quão difícil é. Vou parabenizá-los e dar um grande abraço em quem for.”