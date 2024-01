Tom Brady perde o controle, comemoração sem camisa depois que Michigan vence o Alabama

Reproduzir conteúdo de vídeo





“Vamosoooooooo!!!!!”

Tom Brady começou o ano novo com força… o ex-quarterback do Michigan perdeu totalmente a cabeça quando sua alma mater derrotou o Alabama no Rose Bowl!

O chamador aposentado de 46 anos compartilhou um vídeo nas redes sociais na segunda-feira… mostrando um Tom de topless, balançando uma corrente de ouro, assistindo à jogada final do thriller da prorrogação de um local desconhecido.

UM encheu Bama e abriu seu ingresso para o jogo do Campeonato Nacional… e seria um eufemismo dizer que Tom estava exultante!

“Vamos, uau!” Tom gritou.

Brady legendou o vídeo … “OMFG” e “Go BLue @umichfootball”

Embora Brady não pudesse estar no prédio em Pasadena para assistir ao jogo pessoalmente, Tom apoiou o time durante toda a temporada.

Na verdade, antes do Rose Bowl de segunda-feira, ele tuitou uma foto sua usando uma pulseira Michigan vs. Everybody… junto com um relógio Richard Mille incrivelmente caro e raro.

Brady não foi o único ex-aluno famoso a expressar apoio à UM com o acessório de borracha… Michael Phelps também postou uma foto usando a pulseira amarela. O 23x medalhista de ouro olímpico marcou Brady.

A vitória vs. Nick SabanO time do Bama era enorme, mas o trabalho ainda não terminou… Michigan jogará contra Washington na noite de segunda-feira com o título do Campeonato Nacional em jogo!