Tom Brady riu ao ver a exposição de Patrick Mahomes em um zoológico australiano

Tom BradyA aventura de Austrália foi uma mistura de encontros selvagens e risadas inesperadas. Brady estava relaxando com cangurus e coalas fofinhos, aproveitando o sol enquanto alimentava pássaros coloridos quando as coisas tomaram um rumo hilário quando alguém brincou sobre conferir a “exposição de Mahomes”.

Acontece que foi uma homenagem a Patrick Mahomes, o recordista de Brady no NFL SuperBowl, em uma seção dedicada aos “GOATs” (Maiores de Todos os Tempos). Brady não pôde evitar reagir à piada.

Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, Mahomes estava nas manchetes com uma grande vitória contra o Baltimore Ravens, ganhando sua passagem para o Super Bowl em Las Vegas. Brady, que conhece jogos de alta pressão, já havia dado apoio a Mahomes por suas jogadas de embreagem antes.

Em quantos Super Bowls Patrick Mahomes participou?

Patrick Mahomes esteve no Super Bowl duas vezes. Em 2020, ele liderou o Chiefs à vitória contra o San Francisco 49ers, garantindo o título de MVP do Super Bowl e seu segundo anel no Super Bowl com um placar de 31-20. No ano seguinte, Mahomes e os Chiefs enfrentaram a derrota para Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl LV, com um placar de 31-9.

No total, os Kansas City Chiefs apareceram cinco vezes no Super Bowl, sendo sua aparição mais recente no Super Bowl 2023.