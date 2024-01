Tom Cruise trabalhando em ‘Top Gun 3’ com a Paramount, apesar do grande acordo com a WB

Tom Cruise aparentemente pode ter tudo no showbiz – evidenciado pelo fato de que ele está desenvolvendo mais uma sequência com a Paramount… isso logo após assinar um grande contrato com um estúdio rival.

A estrela de cinema é supostamente trabalhando em “Top Gun 3” com a tripulação da montanha e das estrelas – e dizem que está nos estágios iniciais no momento… com um roteiro sendo escrito pelo roteirista de ‘TG: Maverick’ Ehren Krugerdar Caixa de milhas dar Glen Powell esperava retornar.

Enquanto estamos ouvindo sobre um novo ‘Top Gun’ agora, THR relata que está em desenvolvimento silenciosamente desde o outono – isso, é claro, logo após o grande sucesso de bilheteria de 22.

Agora, o contexto mais amplo aqui é que apenas alguns dias atrás… Tom apertou a mão de ninguém menos que a Warner Bros. chefe, David Zaslavem um grande anúncio que o viu sendo contratado como produtor-chave de vários filmes de franquia no lote da torre de água em Burbank.

Nenhuma palavra sobre o valor em dólares dos serviços de Tom aqui – mas ele basicamente concordou em ajudar a desenvolver e estrelar um punhado de filmes de grande sucesso para a WB nos próximos anos … e eles estão até dando a ele seu próprio escritório lá em seu QG.

À primeira vista, parecia que ele estava fugindo da Paramount – um estúdio ao qual ele está vinculado desde sempre… isso depois de relatos de rupturas em sua relação de trabalho ultimamente com o mais novo regime.

Com essa notícia de ‘TG’, porém, fica bem claro que Tom pode trabalhar com quem quiser e mergulhar em vários lagos de Hollywood. Como muitos observaram, o acordo do BM não é exclusivo.