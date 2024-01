Tom Holland aborda rumores de rompimento de Zendaya após deixar de seguir o Instagram

Zendaya e os fãs de Tom Holland estão com medo de não estarem mais juntos depois de não serem vistos juntos há algum tempo e, mais recentemente, Zendaya parou de seguir o ator do Homem-Aranha. Os dois atores estão completamente apaixonados há vários anos após se conhecerem no estúdio da saga do Homem-Aranha, mas as ações da atriz no Instagram têm preocupado seus fãs.

A namorada de Tom Holland não o segue mais no Instagram

Zendaya fechou sua conta no Instagram e começou deixar de seguir pessoas até que ela não segue mais ninguém no aplicativo, apesar de ter 180 milhões de assinantes.

A atriz de 27 anos começou 2024 limpando as redes sociais, deixando de seguir todo mundo, incluindo seus colegas de trabalho, seus amigos e até mesmo seu namorado Tom Holland. A falta de explicação sobre esta decisão gerou uma onda de rumores.

O homem Aranha a atriz não tem estado muito ativa nas redes sociais nos últimos meses, e sua conta X não tem nenhuma postagem nova desde setembro.

No início desta semana, ela compartilhou um pôster de seu novo filme Challengers no Instagram, acompanhado de uma breve mensagem para seus seguidores: Challengers 26 de abril.

Três meses sem compartilhar uma postagem online

A estrela do Greatest Showman está em um relacionamento com seu parceiro há três anos, alguns fãs especularam recentemente que o casal pode ter dado o próximo passo em seu relacionamento quando ela parecia estar usando um anel de noivadomas Tom Holland negou esses rumores.

Zendaya e Tom Holland: Possível separação?

Zendaya e Tom Holland conseguiram tecer uma história que combina os holofotes de Hollywood com o calor autêntico de amor verdadeiro. Um romance que continua a cativar o público e a elevá-lo ao status de casal icônico do showbiz.

Recentemente, o ator britânico falou mais uma vez sobre a estrela de Euphoria, desta vez no Podcast Wondery Smartless hospedado por Jason Bateman, onde ele disse ele se sente sortudo por ter Zendayaembora tenha sido recentemente flagrado andando pelas câmeras do TMZ, ele disse que os rumores eram “Absolutamente não”. verdadeiro