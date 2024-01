Tom Sandoval parece arrogante atrás do bar após a estreia de ‘Vanderpump Rules’

TMZ. com

por Tom Sandoval está de volta e aparentemente melhor do que nunca enquanto avançamos para uma nova temporada de “Regras de Vanderpump” – veja como esse cara serve bebidas depois do show!!!

A estrela do reality show estava no centro das atenções na noite de quarta-feira em seu estabelecimento em Hollywood, Schwartz & Sandy’s, onde atuava como bartender para um monte de gente que passou por lá após a estreia da 11ª temporada de ‘VPR’ … onde Tom também estava em comparecimento.

Confira este vídeo que temos dele servindo bebidas e se sentindo bem – ele tem aquela vibração de ‘coquetel’ de Tom Cruise … que ecoa como ele se apresentou no Hollywood Palladium.

Tom estava abrindo sorrisos e posando com confiança – e mais importante … as pessoas notaram que ele estava usando outro colar de relâmpago, que o deixou em apuros no ano passado.